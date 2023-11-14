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ЕС усмотрел угрозу конкуренции в сделке Adobe по покупке Figma

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Европейские регуляторы опасаются, что сделка по покупке американским производителем ПО для обработки изображений Adobe Inc. владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma нанесет ущерб конкуренции, и готовятся на следующей неделе предъявить компаниям формальные претензии. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, регуляторы ЕС полагают, что сделка Adobe и Figma может ограничить развитие инноваций и привести к росту цен в секторе.

Figma, основанная в 2011 году, является частной компанией. Ее графический онлайн-редактор для разработки дизайнов интерфейсов сайтов и приложений дает возможность нескольким пользователям работать над одним проектом в режиме реального времени.

Adobe объявила о покупке Figma за $20 млрд в сентябре 2022 года.

В июне FT сообщала со ссылкой на источники, что сделка может стать предметом длительной антимонопольной проверки в Евросоюзе.

Еврокомиссия, в частности, высказывала опасения, что слияние Adobe и Figma может оказать серьезное негативное влияние на конкуренцию в сфере интерактивного дизайна. Эксперты ЕК полагают, что Adobe покупает Figma, чтобы устранить конкурента, отмечает FT.

Британский регулятор, завершивший предварительную проверку сделки в июне, также пришел к выводу, что она может "существенно ослабить конкуренцию". Кроме того, источники западных СМИ сообщали о том, что министерство юстиции США готовит иск для блокировки сделки Adobe и Figma.

Акции Adobe прибавляют в цене 2% на предварительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 75%.

Adobe Figma ЕС Евросоюз ЕК Еврокомиссия
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