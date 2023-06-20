"КАМАЗ" в июле проиндексирует зарплату сотрудников на 10%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" 1 июля проведет очередную индексацию зарплат сотрудников, сообщило корпоративное издание "Вести КАМАЗа" со ссылкой на пресс-секретаря компании Олега Афанасьева.

"С 1 июля тарифы и оклады всех камазовцев будут увеличены на 10%. Распорядительные документы вскоре подпишет гендиректор компании Сергей Когогин", - говорится в сообщении.

"КАМАЗ" традиционно индексирует тарифные ставки и оклады работников подразделений и организаций группы технологической цепочки раз в год, но в 2022 году повысил их дважды – на 5,2% в мае и еще на 4% в октябре на фоне роста выпуска грузовиков.

В состав группы технологической цепочки входят несколько крупных заводов. На набережночелнинской промышленной площадке это литейный и кузнечный заводы, завод двигателей, прессово-рамный завод, автомобильный и ремонтно-инструментальный заводы, индустриальный парк "Мастер". Крупнейшими дочерними предприятиями за пределами Набережных Челнов, входящими в группу технологической цепочки, являются ПАО "НефАЗ" и ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (Башкирия).