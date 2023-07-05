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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

"КАМАЗ" утвердил рекордные для себя дивиденды

"КАМАЗ" утвердил рекордные для себя дивиденды
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "КАМАЗ" на годовом собрании одобрили рекомендацию о выплате финальных дивидендов за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию, сообщила компания.

Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 11 июля.

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за 2022 год, как сообщалось, составила 5,4 млрд руб. Из них на выплату дивидендов будет направлено 1,3 млрд руб., оставшиеся 4,1 млрд руб. решено не распределять.

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Последний раз "КАМАЗ" выплачивал дивиденды за 2020 год - в размере 0,54 руб. на акцию, всего около 382 млн руб. Выплата за 2022 год станет для компании рекордной за ее историю. Наиболее крупной ранее была выплата дивидендов в 2018 году (за 2017 год) - 1,06 руб. на акцию, всего почти 750 млн руб.

"КАМАЗ" не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год. В конце декабря гендиректор компании Сергей Когогин говорил журналистам, что автопроизводитель ожидает рекордной чистой прибыли. "Думаю, по финансовым показателям мы завершим этот (2022-ой - ИФ) год значительно лучше, чем самый удачный за всю историю 2021 год", - говорил Когогин. В пресс-службе "КАМАЗа" уточняли, что чистая прибыль компании за 2022 год, как ожидается, превысит 5 млрд руб. В конце февраля 2023 года Когогин сообщал, что выручка "КАМАЗа" за 2022 год по РСБУ выросла на 7%, до 267,3 млрд руб.

"КАМАЗ" в настоящее время не раскрывает изменения в составе акционеров. По данным сайта автопроизводителя, на конец 2022 года его основными владельцами были "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (сейчас принадлежит CEO "КАМАЗа" Сергею Когогину (30%), бизнесменам Николаю Тимохину (50%) и Рубену Варданяну (20%)) - 23,5%, а также германский Daimler AG - 15% (в прошлом году концерн объявил о приостановке операций в РФ).

КАМАЗ
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