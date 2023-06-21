Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

FedEx в IV финквартале увеличила чистую прибыль в 2,8 раза, но прогноз на год разочаровал

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль в 2,8 раза, но прогноз на год разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в марте-мае составила $1,54 млрд, или $6,05 в расчете на акцию, по сравнению с $558 млн, или $2,13 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

ЭкономикаFedEx консолидирует бизнес и повысит дивидендыЧитать подробнее

Прибыль без учета расходов на "оптимизацию бизнеса" и других единовременных факторов снизилась до $4,94 на акцию с $6,87 на акцию годом ранее.

Выручка уменьшилась до $21,9 млрд с $24,4 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $4,85 на акцию при выручке в $22,55 млрд.

Согласно ожиданиям компании, по итогам 2024 фингода ее прибыль без учета разовых факторов составит $16,5-18,5 на акцию по сравнению с почти $15 в прошлом фингоду. Аналитики прогнозируют $18,33 на акцию.

При этом ожидается рост выручки на величину до нескольких процентов, сообщается в отчетности.

Компания ожидает, что общий объем ее капиталовложений в этом фингоду составит около $5,7 млрд.

Котировки акций FedEx, считающейся барометром ситуации в американской экономике, на дополнительных торгах во вторник опустились на 3,1% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 7,1% (до $58,7 млрд), в то время как фондовый индекс прибавил 11,1%.

FedEx
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рынок акций РФ скорректировался вниз по индексу МосБиржи после пятидневного роста

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

"АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

ЕС запланировал предложить Украине финансовую помощь в размере около 50 млрд евро

ЦБ разработал проект указания о минимальном региональном коэффициенте в ОСАГО для новых территорий

ЦБ разработал проект указания о минимальном региональном коэффициенте в ОСАГО для новых территорий

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум по итогам торгов понедельника

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });