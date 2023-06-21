FedEx в IV финквартале увеличила чистую прибыль в 2,8 раза, но прогноз на год разочаровал

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль в 2,8 раза, но прогноз на год разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в марте-мае составила $1,54 млрд, или $6,05 в расчете на акцию, по сравнению с $558 млн, или $2,13 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета расходов на "оптимизацию бизнеса" и других единовременных факторов снизилась до $4,94 на акцию с $6,87 на акцию годом ранее.

Выручка уменьшилась до $21,9 млрд с $24,4 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $4,85 на акцию при выручке в $22,55 млрд.

Согласно ожиданиям компании, по итогам 2024 фингода ее прибыль без учета разовых факторов составит $16,5-18,5 на акцию по сравнению с почти $15 в прошлом фингоду. Аналитики прогнозируют $18,33 на акцию.

При этом ожидается рост выручки на величину до нескольких процентов, сообщается в отчетности.

Компания ожидает, что общий объем ее капиталовложений в этом фингоду составит около $5,7 млрд.

Котировки акций FedEx, считающейся барометром ситуации в американской экономике, на дополнительных торгах во вторник опустились на 3,1% после публикации отчетности. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 7,1% (до $58,7 млрд), в то время как фондовый индекс прибавил 11,1%.