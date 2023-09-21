FedEx улучшила годовой прогноз на фоне роста квартальной чистой прибыли

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, увеличила чистую прибыль на 23,4% в первом квартале 2024 финансового года и повысила прогноз на год в целом.

Чистая прибыль FedEx за квартал, завершившийся 31 августа, составила $1,08 млрд, или $4,23 в расчете на акцию, по сравнению с $875 млн, или $3,33 на акцию, за первый квартал предыдущего фингода.

Прибыль без учета разовых факторов составила $4,55 на акцию.

Квартальная выручка FedEx сократилась на 6,5%, до $21,7 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль FedEx в первом финквартале на уровне $3,71 на акцию при выручке в $21,74 млрд.

Компания теперь ожидает, что по итогам всего финансового года ее скорректированная прибыль составит $17-18,50 на акцию против ожидавшихся ранее $16,50-18,50 на акцию.

FedEx сумела извлечь выгоду из проблем конкурентов, пишет MarketWatch. В частности, многие клиенты UPS перешли к FedEx на фоне трудных переговоров компании с профсоюзом, а подразделение грузоперевозок нарастило объемы после банкротства Yellow Corp., одной из крупнейших компаний в секторе.

Акции FedEx, результаты которой считаются барометром ситуации в американской экономике, подорожали на 5,8% на дополнительных торгах в среду. Капитализация компании выросла на 44,6% с начала года, до $62,88 млрд.