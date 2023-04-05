Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

FedEx консолидирует бизнес и повысит дивиденды

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, объединит операционные компании в одну организацию для повышения эффективности.

Как сообщается в пресс-релизе компании, это улучшит способность компании удовлетворять меняющиеся потребности клиентов и, в конечном итоге, создаст более сильное и прибыльное предприятие.

Поэтапный переход, полная реализация которого ожидается в июне 2024 года, приведет к объединению FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Services и других операционных подразделений в Federal Express Corp. FedEx Freight продолжит предоставлять услуги грузовых перевозок как самостоятельная компания в рамках Federal Express Corp.

Радж Субраманиам останется президентом и главным исполнительным директором объединенной компании.

"Эта организационная эволюция отражает то, как мы представляем себя на рынке, ориентируясь на гибкость, эффективность и интеллект, - сказал он. - Как единая команда FedEx мы имеем хорошие возможности для выполнения нашей миссии, помогая клиентам конкурировать и побеждать с помощью самой умной логистической сети в мире".

Кроме того, компания объявила о повышении годовых дивидендов на 10% - до $5,04 на акцию. Квартальные дивиденды в размере $1,26 на акцию будут выплачены 3 июля по данным реестра акционеров на 12 июня.

Котировки акций FedEx растут на 2,4% в ходе предварительных торгов в среду. Капитализация компании за последний год увеличилась на 11% (до $57,5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 опустился на 8,5% за этот период.

FedEx
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

Запасы нефти в США сократились за наделю на 3,74 млн баррелей

Золото дорожает и приближается к историческому максимуму

Золото дорожает и приближается к историческому максимуму

Число фермерских хозяйств в Евросоюзе сократилось на 37% за 15 лет

Число фермерских хозяйств в Евросоюзе сократилось на 37% за 15 лет

Мишустин призвал локализовать производство медицинского оборудования

Нефтяники в I квартале получили из бюджета по демпферу 253,3 млрд рублей

Нефтяники в I квартале получили из бюджета по демпферу 253,3 млрд рублей

Продажи валюты по бюджетному правилу с 7 апреля снизятся в 1,5 раза

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

ЦБ РФ будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях

ВТБ в 2023 году планирует прибыль по МСФО выше рекордных 327 млрд руб. в 2021 году

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });