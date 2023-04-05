FedEx консолидирует бизнес и повысит дивиденды

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, объединит операционные компании в одну организацию для повышения эффективности.

Как сообщается в пресс-релизе компании, это улучшит способность компании удовлетворять меняющиеся потребности клиентов и, в конечном итоге, создаст более сильное и прибыльное предприятие.

Поэтапный переход, полная реализация которого ожидается в июне 2024 года, приведет к объединению FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Services и других операционных подразделений в Federal Express Corp. FedEx Freight продолжит предоставлять услуги грузовых перевозок как самостоятельная компания в рамках Federal Express Corp.

Радж Субраманиам останется президентом и главным исполнительным директором объединенной компании.

"Эта организационная эволюция отражает то, как мы представляем себя на рынке, ориентируясь на гибкость, эффективность и интеллект, - сказал он. - Как единая команда FedEx мы имеем хорошие возможности для выполнения нашей миссии, помогая клиентам конкурировать и побеждать с помощью самой умной логистической сети в мире".

Кроме того, компания объявила о повышении годовых дивидендов на 10% - до $5,04 на акцию. Квартальные дивиденды в размере $1,26 на акцию будут выплачены 3 июля по данным реестра акционеров на 12 июня.

Котировки акций FedEx растут на 2,4% в ходе предварительных торгов в среду. Капитализация компании за последний год увеличилась на 11% (до $57,5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 опустился на 8,5% за этот период.