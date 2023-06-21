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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Прорабатывается вариант решения по замороженным активам инвесторов через выкуп на деньги со счетов типа "С"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает разные варианты обмена активами, которые заморожены в России и ЕС, в том числе прорабатывается выкуп на деньги со счетов типа "С", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматриваем и варианты, которые могут быть связаны с обменом замороженными активами, хотя это сложный вопрос. В том числе, чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа "С". Этот вариант сейчас прорабатывается", - сказала она, выступая в Совете Федерации.

ЭкономикаЦБ работает над схемой пулов держателей замороженных иностранных акций для их выкупа на деньги со счетов "С"Читать подробнее

Первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на заседании комитета по бюджету и финрынкам Совета Федерации во вторник сообщил, что Банк России прорабатывает схему продажи замороженных иностранных ценных бумаг российских инвесторов нерезидентам с премией. Для расчетов предлагается использовать средства на счетах типа "С", отмечал он. "Мы при этом считаем, что продать их не с дисконтом, а с премией. Продать за что? За счет средств на счетах типа "С", которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа "С", многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то - это уже большой плюс", - говорил Чистюхин.

По данным Банка России, по состоянию на конец ноября 2022 года в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей. С тех пор Банк России не раскрывал этот показатель. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года он приближался к 600 млрд рублей.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.

Набиуллина на пресс-конференции 28 апреля сообщала, что ЦБ знает о единичных как положительных, так и отрицательных ответах на заявки на разморозку активов российских инвесторов в Euroclear и Clearstream, но общей тенденции к разблокировке нет.

Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Clearstream Euroclear
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