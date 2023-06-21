Прорабатывается вариант решения по замороженным активам инвесторов через выкуп на деньги со счетов типа "С"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Банк России рассматривает разные варианты обмена активами, которые заморожены в России и ЕС, в том числе прорабатывается выкуп на деньги со счетов типа "С", заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматриваем и варианты, которые могут быть связаны с обменом замороженными активами, хотя это сложный вопрос. В том числе, чтобы замороженные активы можно было выкупать за счет средств на счетах типа "С". Этот вариант сейчас прорабатывается", - сказала она, выступая в Совете Федерации.

Первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на заседании комитета по бюджету и финрынкам Совета Федерации во вторник сообщил, что Банк России прорабатывает схему продажи замороженных иностранных ценных бумаг российских инвесторов нерезидентам с премией. Для расчетов предлагается использовать средства на счетах типа "С", отмечал он. "Мы при этом считаем, что продать их не с дисконтом, а с премией. Продать за что? За счет средств на счетах типа "С", которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа "С", многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то - это уже большой плюс", - говорил Чистюхин.

По данным Банка России, по состоянию на конец ноября 2022 года в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream были заблокированы активы российских инвесторов на сумму около 5,7 трлн рублей.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей. С тех пор Банк России не раскрывал этот показатель. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года он приближался к 600 млрд рублей.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.

Набиуллина на пресс-конференции 28 апреля сообщала, что ЦБ знает о единичных как положительных, так и отрицательных ответах на заявки на разморозку активов российских инвесторов в Euroclear и Clearstream, но общей тенденции к разблокировке нет.