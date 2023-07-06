ЦБ не видит у недружественных контрагентов желания обсуждать обмен заблокированными активами

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Банк России пока не видит со стороны контрагентов из недружественных юрисдикций, в том числе на уровне регуляторов, желания на системной основе обсуждать варианты обмена обоюдно замороженными активами инвесторов. Об этом журналистам в кулуарах Финансового конгресса сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Он в очередной раз отказался раскрывать объем средств, накопленный на специальных счетах типа "С".

"Это значимые суммы, и они продолжают прирастать. Это значимый аргумент для переговоров. Другое дело, что пока мы не видим какого-то желания контрагентов из недружественных стран на системной основе проводить такого рода переговоры", - сказал Чистюхин.

На уточняющие вопросы о том, кто имеется в виду под зарубежными контрагентами, он ответил: "Иностранные регуляторы, может быть, они (министерства финансов Бельгии и Люксембурга, где зарегистрированы соответственно Euroclear и Clearstream - ИФ), может быть, Европейский союз, может быть, какие-то представители США, Сингапура или других стран, сегодня не готовы к проведению системных переговоров по заблокированным активам. Как по заблокированным активам нашим там, так и по заблокированным активам их здесь".

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, сообщал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует.

По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ недавно раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 годв: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.