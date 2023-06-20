ЦБ работает над схемой пулов держателей замороженных иностранных акций для их выкупа на деньги со счетов "С"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Банк России прорабатывает схему, которая призвана позволить российским инвесторам выйти из замороженных с прошлого года из-за санкций иностранных ценных бумаг, причем сделать это не с дисконтом, а с премией, сообщил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

На заседании комитета по бюджету и финрынкам Совета Федерации во вторник Чистюхина спросили - что делать инвесторам, в портфелях которых замороженные иностранные акции и облигации: есть ли у регулятора какое-то видение выхода из ситуации, "или нужно запастить терпением".

Первый вариант - обмен заблокированными активами, напомнил Чистюхин.

"Сейчас встает вопрос, каким образом постараться преодолеть санкционные ограничения, которые в первую очередь введены на российскую инфраструктуру и распространяются через инфраструктуру на российских держателей ценных бумаг, в первую очередь, российского розничного инвестора. Есть вариант первый. Если брать, в принципе, инвестора как такового, когда есть прямые встречные обязательства. Не частый вариант, но он встречается, и в этом смысле российское лицо имеет обязательство перед иностранным лицом, иностранное лицо - перед российским, и они фактически могут обменяться этими обязательствами, в том числе, путем замещения их ценными бумагами", - пояснил первый зампред ЦБ.

"Для этого у нас должна пройти разрешительная межправкомиссия, за рубежом должно быть получено какое-то разрешение их санкционных органов, но такого рода сделки осуществляются. Вопрос, носят ли они массовый характер. Нет, не носят, по объему они даже могут быть неплохими, но это единичные случаи", - отметил Чистюхин.

Второй вариант, который обсуждается и прорабатывается ЦБ - создание пулов держателей иностранных ценных бумаг, которые "могли бы осуществить волеизъявление относительно того, чтобы продать свои бумаги", сообщил первый зампред Банка России.

"Мы при этом считаем, что продать их не с дисконтом, а с премией. Продать за что? За счет средств на счетах типа "С", которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа "С", многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то - это уже большой плюс", - сказал Чистюхин.

"Такого рода реализация такой схемы - пул ликвидности - это очень большой юридический процесс, его нужно правильно оформить, и технологический процесс или организационный", - отметил он. В ЦБ сегодня идет работа над данной схемой, "но она очень непроста в исполнении", резюмировал Чистюхин.

ЦБ раскрыл объем средств, накопленных на спецсчетах "С", единственный раз - по состоянию на начало ноября 2022 г., тогда она превышала 280 млрд рублей. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 г. этот показатель приближался к 600 млрд руб. Каков он сейчас, ЦБ не комментирует.