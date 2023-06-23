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ЦБ РФ с 1 сентября повышает надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам

ЦБ РФ с 1 сентября повышает надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам на фоне ускоренного восстановления выдач в этом сегменте, говорится в сообщении регулятора.

Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам, пояснил ЦБ.

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Регулятор обращает внимание на быстрый рост задолженности по необеспеченным потребительским кредитам: в мае он составил 1,7% против 1,2% в апреле и 1,4% в марте.

В настоящее время макропруденциальный буфер капитала банков по необеспеченным кредитам составляет 132 млрд рублей при портфеле кредитов в объеме 12,4 трлн рублей (1,2% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери). В 2022 году весь накопленный макропруденциальный запас капитала по необеспеченным потребительским кредитам в размере 617 млрд рублей (5,8% кредитного портфеля за вычетом резервов на возможные потери) был высвобожден, чтобы поддержать банки и способствовать реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от санкций.

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