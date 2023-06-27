"Россети" ожидают большего объема дивидендов "дочек" на фоне отказа от собственных

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Дочерние компании ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" могут увеличить свои дивидендные выплаты в пользу материнской, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава ПАО Андрей Рюмин.

"Дочерние компании продолжат платить дивиденды, как и платили раньше. Я думаю, что они будут больше, чем в предыдущий период", - сказал он.

По словам топ-менеджера, по итогам 2022 года "Россети" может получить от зависимых компаний около 15 млрд руб. "За 2021 год наши сетевые компании выплатили всем акционерам более 19 млрд руб. дивидендов, прогноз по 2022 году - около 25 млрд руб. Если говорить непосредственно о доле "Россетей", то это около 10 млрд и 15 млрд руб. соответственно", - сказал он.

Ранее было принято решение об отказе самих "Россетей" от дивидендов до 2026 года. Как пояснил Рюмин, "однозначно говорить о том, что до 2026 года мы выплачивать дивиденды не будем, неправильно". По его словам, правительство будет возвращаться к вопросу выплаты дивидендов "Россетями" и "решать в зависимости от ситуации".

При этом саму дивидендную политику компания менять сейчас не планирует. "Дивидендная политика в ближайшее время у нас вряд ли изменится", - сказал Рюмин.

Топ-менеджер назвал отказ от дивидендов "временной" и "вынужденной" мерой на фоне масштабных строек для развития энергоснабжения Восточного полигона.

Как сообщалось ранее, сами объединенные недавно "Россети" не планируют платить дивиденды за 2022 год - соответствующую рекомендацию дал совет директоров компании, акционеры рассмотрят ее на собрании 30 июня. Как сообщалось, и "Россети", и "ФСК ЕЭС" в прошлом году также решили не платить дивиденды за 2021 г.

В январе была завершена реорганизация сетевого холдинга на базе бывшей "ФСК ЕЭС". К ФСК были присоединены ранее материнские для нее "Российские сети", а также "Томские магистральные сети", ДВЭУК-ЕНЭС и "Кубанские магистральные сети". После присоединения этих структур на баланс объединенной компании также были переведены акции и других компаний группы, ранее принадлежавших "Российским сетям", следовало из сообщений компании.

После присоединения "Российские сети", ранее являвшиеся материнской компанией для ФСК, перестали владеть в ней 80,13%. Теперь мажоритарным акционером объединенной компании является Росимущество, которому принадлежит 75% плюс одна акция.