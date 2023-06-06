"Россетям" могут разрешить не платить дивиденды до 2026 года включительно

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов ПАО "Россети" ("Федеральная сетевая компания - Россети") по итогам 2022-2026 гг.. Об этом говорится в перечне соответствующих поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Такая мера нужна для "обеспечения финансирования инвестиционной программы этого акционерного общества". Согласно тексту поручения, глава государства ждет соответствующий доклад до 11 октября, и далее - ежегодно. Решение о невыплате дивидендов за 2022 г. акционеры рассмотрят, как сообщалось, в конце июня.

Кроме того, речь в поручениях идет о помощи "Россетям" госгарантиями для привлечения заемных средств на инвестпрограмму, "если уровень долговой нагрузки магистрального комплекса, относительно чистой прибыли, скорректированной на амортизацию, процентные доходы и расходы, налог на прибыль, переоценку финансовых вложений и обесценение (восстановление) активов, превысит значение 3,5". Срок по этому поручению – до 30 ноября и далее также ежегодно.

Помимо этого, правительству поручено "оптимизировать" инвестпрограмму в плане снижения ее финансирования в 2023-2027 гг. и переноса сроков некоторых проектов, рассмотреть вопрос о дальнейшей индексации тарифов (в мае был повышен тариф для ЕНЭС на 6,3% - ИФ).

Ранее о ряде из этих мер поддержки сообщала газета "Коммерсантъ". Так, по данным издания, "дивидендная" мера может дать 60 млрд руб. недостающих средств для финансирования проектов электрификации расширения БАМа и Транссиба, изменения в финансировании инвестпрограммы - высвободить еще до 100 млрд руб., тарифная поддержка также может дать компании до 100 млрд руб.

Вопрос финансирования сетевых проектов БАМа и Транссиба обсуждается уже несколько лет. В прошлом предлагалось, в частности, использовать средства ФНБ, а также продать принадлежащие ФСК акции "Интер РАО".

Как сообщалось, в марте этого года "Федеральная сетевая компания - Россети" попросила правительство проработать источники финансирования энергоснабжения второго этапа расширения Восточного полигона. "Если у нас по первому этапу Восточного полигона, в принципе, все в порядке, и с точки зрения финансирования все источники сбиты, синхронизированы, и в инвестиционной программе они есть, то что касается второго этапа - здесь есть вопросы", - говорил глава компании Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В текущем году компания намерена привлечь на финансирование БАМ-2 более 100 млрд руб. кредитных средств, говорится в проекте ее годового отчета. Это, соответственно, приведет к существенному увеличению долговой нагрузки "на фоне сокращения объема ликвидных активов и несущественных темпов прироста показателя EBITDA".