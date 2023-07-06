ВТБ ждет прибыли по МСФО в первом полугодии в сумме более 280 млрд рублей

В июне банк рассчитывает получить более 40 млрд рублей прибыли

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ВТБ рассчитывает на рост чистой прибыли по МСФО в июне.

В мае банк, как сообщалось, получил чистую прибыль по международным стандартам в размере 32 млрд руб., за январь-май - 240,5 млрд руб.

"Мы ожидаем, что июнь нам даст более 40 млрд рублей чистой прибыли (...), и, соответственно, мы ожидаем по итогам полугодия более 280 млрд рублей чистой прибыли", - сказал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов журналистам в кулуарах Финансового конгресса в Петербурге.

Ранее, комментируя майские результаты ВТБ, Пьянов говорил, что сомнений в достижимости цифры 400 млрд рублей чистой прибыли по итогам года у него нет.