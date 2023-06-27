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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Власти Крыма прорабатывают изменение схемы закупки топлива для снижения цен

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма готовят обращение в правительство РФ о возможности отказа от закупки топлива на бирже для снижения цен, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы готовим обращение (в федеральное правительство - ИФ) в связи с тем, что у нас топливо дороже примерно на 2,5 рубля, чем в Краснодаре. Сейчас инструмент создаем, по аналогии с газом: чтобы не на бирже закупали, а напрямую", - сказал Аксенов журналистам во вторник.

Глава Крыма назвал такую схему временной. Она должна позволить снизить цены на топливо в рознице примерно на 1,5 рубля за литр.

Аксенов также подчеркнул, что дефицит топлива Крыму не грозит даже в случае логистических изменений - есть альтернативные технические возможности поставок.

Согласно данным Крымстата на 19 июня, литр дизельного топлива на полуострове в рознице в среднем стоит 59,09 рубля, бензина Аи-92 - 52,74 рубля, Аи-95 - 58 рублей.

14 июня со ссылкой на ФАС сообщалось, что ведомство внимательно следит за ценообразованием на рынке нефтепродуктов в розничном сегменте. В трех регионах территориальные органы уже начали применять меры антимонопольного реагирования - были направлены запросы информации участникам рынка, в том числе в Крыму.

Крым
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