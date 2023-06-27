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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Петербургская биржа предупредила о возможных задержках ж/д поставок нефтепродуктов на юг РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сроки поставок нефтепродуктов на ряд станций юга России могут быть увеличены в связи с инфраструктурными ограничениями на сетях РЖД. Об этом говорится в сообщении Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Площадка рекомендовала сторонам по договорам, заключенным на поставку нефтепродуктов, предусмотреть возможность увеличения сроков их поставки.

Биржа подчеркивает, что информация об инфраструктурных ограничениях на ж/д анализируется в рамках заседаний Биржевого комитета ФАС России.

По данным РЖД, в июне и июле ожидается ограниченная пропускная способность в направлении ряда станций Северо-Кавказской железной дороги: Сохрановка, Морозовская (Ростовская область), Котельниково (Волгоградская область), Олейниково (Астраханская область).

СПбМТСБ Астраханская область Волгоградская область Ростовская область
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