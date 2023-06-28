Минэкономразвития РФ ждет от ЦБ "взвешенного решения" по ставке

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ ждет от Центробанка "взвешенного" решения по ключевой ставке на июльском заседании, заявило ведомство в ответ на вновь прозвучавший в среду сигнал регулятора о возможном ужесточении ДКП.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что сигнал о возможности повышения в июле ключевой ставки, которая с сентября 2022 года держится на уровне 7,5%, озвученный по итогам последнего заседания совета директоров по денежно-кредитной политике 9 июня, остается актуальным.

"Период неизменности ключевой ставки длится с сентября прошлого года - на уровне 7,5%. С учетом последних лет это довольно длительный период, когда она остается неизменной. Ставка в течение этого времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу - тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% <...>. И пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков во все большей степени смещен в сторону проинфляционного. Видим увеличение, расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора. Ускорение кредитования в последние месяцы. И поэтому на предстоящем заседании совет Банка России допускает возможность повышения ключевой ставки", - сказал Заботкин.

"Ожидаем, что ЦБ будет принимать взвешенное решение, ориентируясь, в том числе на потребности обеспечения ресурсами структурной перестройки экономики", - заявили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития, комментируя вопрос о потенциальном повышении ставки. "ЦБ справедливо отмечает наличие некоторых проинфляционных рисков. Однако текущая инфляция невысока, динамика идет даже чуть ниже прогнозной траектории", - отметили в Минэкономразвития.

На заседании 9 июня совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания допустила повышение ставки в июле, отметив, что решение будет зависеть от поступающих данных.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 14 по 19 июня (из-за праздника сроки замера были на один день меньше недельного) составила 0,02% против 0,05% с 6 по 13 июня (замер, наоборот, был за 8 дней), 0,21% с 30 мая по 5 июня. С начала месяца цены к 19 июня поднялись на 0,22%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,61%.

Из данных за 19 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 19 июня ускорилась до 3,00% с 2,91% на 13 июня, если ее высчитывать из недельной динамики, и выросла до 2,97% (с 2,87% на 13 июня), если высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале). В июне 2022 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,35%, поэтому ускорение годовой инфляции в июне 2023 года было ожидаемым.