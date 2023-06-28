ЦБ РФ повторил сигнал о возможности увеличения ключевой ставки на ближайшем заседании

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Сигнал ЦБ РФ о возможности повышения в июле ключевой ставки, которая с сентября 2022 года держится на уровне 7,5%, озвученный по итогам последнего заседания совета директоров по денежно-кредитной политике 9 июня, остается актуальным.

"Период неизменности ключевой ставки длится с сентября прошлого года – на уровне 7,5%. С учетом последних лет это довольно длительный период, когда она остается неизменной. Ставка в течение этого времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу – тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% <...>. И пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков во все большей степени смещен в сторону проинфляционного. Видим увеличение, расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора. Ускорение кредитования в последние месяцы. И поэтому на предстоящем заседании совет Банка России допускает возможность повышения ключевой ставки", - сказал журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин во Владивостоке.

На заседании 9 июня совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% (при этом рассматривал и варианты ее повышения от 0,25% до 0,75%), но ужесточил сигнал на фоне усиления проинфляционных рисков.

"В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - заявил ЦБ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания допустила повышение ставки в июле, отметив, что решение будет зависеть от поступающих данных.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития – 5,3%.