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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Белоруссия и РФ согласовали 17 импортозамещающих промышленных проектов на 80 млрд руб.

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия согласовали 17 интеграционных импортозамещающих проектов, сообщил замминистра промышленности республики Дмитрий Харитончик "на полях" X Форума регионов Белоруссии и России в Уфе.

"Беларусь и Россия согласовали 17 интеграционных импортозамещающих проектов на более чем 80 млрд российских рублей", - сказал Харитончик, которого цитирует госагентство БелТА.

"Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного финансового кредита России на общую сумму до 105 млрд российских рублей подписано в ноябре 2022 года. Минпром Беларуси и Минпромторг России провели значительную работу в этом направлении, сформированы перечни проектов по видам продукции", - отметил он.

"Открыто финансирование по одному проекту, речь об ОАО "Гомсельмаш". В июне откроется финансирование по еще четырем проектам. Дополнительно планируется направить на согласование паспорта еще по четырем новым импортозамещающим проектам", - сообщил он.

Белоруссия
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