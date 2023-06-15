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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Минск выбрал более половины российского кредита на импортозамещение

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Белорусские компании для осуществления импортозамещающих проектов выбрали 60 млрд российских рублей в рамках госкредита России на 105 млрд рублей, сообщил на профильной сессии ПЭМФ статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

" У нас сейчас в рамках 105 млрд рублей (кредита - ИФ) уже 16 соглашений заключено. (...) Из 105 млрд рублей выбрано 60 млрд рублей, - сказал он. - Важнейший проект - "Гомсельмаш" - наш Минфин уже финансирует, 500 млн рублей выделено".

Евтухов подчеркнул важность запуска импортозамещающих проектов в авиации и станкоинструментальной промышленности.

"В частности, по организации производства на территории Республики Беларусь производства 19-местного турбовинтового самолета на базе 558-го авиаремонтного завода и шлифовального оборудования на базе завода "Красный борец", - сказал он. При этом замминистра отметил, что "по авиации это будут капиталоемкие программы".

Ранее пресс-служба Минпрома Белоруссии сообщала, что белорусская сторона подготовила для финансирования в рамках российского госкредита на 105 млрд рублей 16 импортозамещающих проектов на 80 млрд рублей.

Виктор Евтухов Белоруссия Гомсельмаш Минпромторг
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