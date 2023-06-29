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Нефть Brent подешевела до $73,6 за баррель

Нефть Brent подешевела до $73,6 за баррель
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в четверг после уверенного подъема накануне на данных о резком сокращении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в четверг составляет $73,57 за баррель, что на $0,46 (0,62%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $1,77 (2,5%), до $74,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,39 (0,56%), до $69,17 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов повысилась на $1,86 (2,8%), до $69,56 за баррель.

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Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 9,6 млн баррелей - до 453,69 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали менее существенное снижение - на 4,8 млн баррелей.

"Сокращение запасов в США обусловлено в основном увеличением экспорта нефти, - отмечает главный аналитик DTN Трой Винсент, слова которого приводит Market Watch. - Оно происходит, несмотря на снижение активности американских НПЗ".

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за минувшую неделю увеличились на 1,21 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на форуме ЕЦБ в Синтре в среду, что большинство руководителей американского Центробанка видят возможность еще как минимум двух повышений базовой ставки.

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