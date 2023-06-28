Производство нефтепродуктов в РФ в мае снизилось на 2,9% к апрелю

При этом рост год к году, по данным Росстата, составил 6,7%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Производство кокса и нефтепродуктов в России в мае снизилось на 2,9% относительно апреля, но выросло на 6,7% по сравнению с показателем аналогичного месяца 2022 года, говорится в материалах Росстата.

За пять месяцев 2023 года производство кокса и нефтепродуктов относительно января-мая прошлого года выросло на 5,9%.

Глубина переработки нефти в январе-мае 2023 года составила 83,8%. За аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 83,7%.

Выпуск автомобильного бензина в прошлом месяце составил 3,5 млн т, что на 2,1% меньше, чем в апреле, и на 1,1%, чем в мае 2022 года. При этом по итогам пяти месяцев 2023 года производство бензина выросло относительно аналогичного периода прошлого года на 5,3%, до 18,1 млн т.

Производство дизельного топлива составило 6,9 млн т, что на 5,5% меньше, чем в апреле, но на 2,7% больше, чем в мае 2022-го. В январе-мае выпуск дизтоплива составил 36,7 млн т, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Производство кокса и полукокса из каменного угля составило 2,2 млн т. Это на 1,7% больше, чем в апреле, и на 7,4%, чем в мае 2022 года. За январь-май 2023 года произведено 10,8 млн т кокса и полукокса из каменного угля, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск сжиженных пропана и бутана составил 1,4 млн т, что на 3,8% меньше, чем в апреле, но на 9,4% больше, чем в мае прошлого года. По итогам пяти месяцев производство сжиженного пропана и бутана выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 10,5%, до 7,4 млн т.

Производство топочного мазута в прошлом месяце составило 3,2 млн т, что на 11,7% меньше, чем в апреле, но на 5,9% больше, чем в мае 2022-го. Его выпуск за пять месяцев 2023 года составил 17,9 млн т, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Как сообщалось, по итогам 2022 года производство нефтепродуктов в РФ сократилось на 0,4% относительно 2021 года; объем поступившей на переработку нефти снизился на 3,5% - до 276 млн т. В прошлом году НПЗ произвели 42,3 млн т автомобильного бензина, что на 3,6% больше, чем в 2021 году, и 84,7 млн т дизельного топлива, что на 5,4% выше показателя предыдущего года.