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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно упало на 26 тыс.

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 26 тыс. и составило 239 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 265 тыс., а не 264 тыс., как сообщалось прежде. Это был максимальный уровень с октября 2021 года.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 265 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, вырос на 1,5 тыс. - до 257,5 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 17 июня, опустилось до 1,742 млн по сравнению с пересмотренными 1,761 млн в предшествующую неделю.

Между тем эксперты в среднем ожидали повышения на 6 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,765 млн.

США
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