Число заявок на пособие по безработице в США снизилось сильнее прогноза

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 22 тыс. – до 242 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения – до 251,5 тыс.

Неделей ранее был зафиксирован максимальный показатель за последние 18 месяцев, напоминает Trading Economics.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось на 1 тыс. до 244,25 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 6 мая, сократилось до 1,799 млн по сравнению с пересмотренными 1,807 млн в предшествующую неделю.

Между тем эксперты в среднем ожидали повышения на 5 тыс. с объявленного ранее уровня – до 1,818 млн.