Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю на 12 тыс.
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 12 тыс. и составило 248 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 236 тыс., а не 239 тыс., как сообщалось прежде.
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 245 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.
Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 253,25 тыс. с 256,75 тыс.
Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 1 июля, опустилось до 1,720 млн по сравнению с пересмотренными 1,733 млн неделей ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,745 млн.