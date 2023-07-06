Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю на 12 тыс.

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 12 тыс. и составило 248 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 236 тыс., а не 239 тыс., как сообщалось прежде.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 245 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 253,25 тыс. с 256,75 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 1 июля, опустилось до 1,720 млн по сравнению с пересмотренными 1,733 млн неделей ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,745 млн.