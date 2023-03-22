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Nike в III финквартале снизил чистую прибыль на 11%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных товаров Nike Inc. в третьем квартале 2023 финансового года снизил чистую прибыль на 11%, однако результат превзошел консенсус-прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в декабре-феврале составила $1,24 млрд, или 79 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,396 млрд, или 87 центов на акцию, полученных за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась на 14% и достигла $12,39 млрд против $10,871 млрд годом ранее. Без учета колебаний валютных курсов показатель вырос на 19%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 56 центов на акцию при выручке в $11,48 млрд.

В Китае (включая Гонконг, Макао и Тайвань) в прошедшем квартале продажи сократились на 8% - до $1,99 млрд. Выручка в Северной Америке подскочила на 27%, составив $4,91 млрд, в регионе Европа, Ближний Восток и Африка - на 17%, до $3,25 млрд, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке - на 10%, до $1,6 млрд.

В третьем финквартале компания вернула акционерам около $2 млрд, в том числе выкупив свои акции на $1,5 млрд и выплатив дивиденды на $528 млн.

Nike планирует по итогам 2023 фингода увеличить выручку примерно на 7-9%. За девять месяцев фингода она выросла на 11%.

Руководство компании также сообщило о том, что ожидает снижения рентабельности в этом фингоду, что вызвало разочарование инвесторов. В результате котировки акций Nike снизились на дополнительных торгах во вторник на 2,3%.

Капитализация компании за последний год уменьшилась на 5,6% (до $188 млрд), тогда как индекс S&P 500 потерял 11,3%.

Nike
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