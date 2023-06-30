Доллар поднялся выше 88 руб., евро - выше 96 руб. впервые с 29 марта 2022 года

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань активно растут в ходе утренних торгов на Московской бирже в пятницу. Доллар превысил 88 руб., евро - 96 руб. впервые более чем за год, китайский юань торгуется на отметках конца апреля прошлого года.

Курс доллара в 09:29 по Москве составил 88,615 руб./$1, прибавив 1,045 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Доллар поднялся выше 88 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Евро при этом торговался на отметке 96,2525 руб./EUR1 - плюс 1,15 рубля к уровню предыдущего закрытия. Евро поднялся выше 96 руб. также впервые с 29 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,09 рубля - до 92,06 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 13 копеек - до 12,187 руб. Юань торгуется на этих отметках впервые с 21 апреля 2022 года.

"Мы считаем, что, помимо окончания налогового периода, что влияет на сужение предложения валюты на рынке, дополнительный спрос на иностранную валюту мог оказать "Магнит", решивший расширить программу выкупа бумаг у инвесторов-нерезидентов (ранее отмечался повышенный спрос у инвесторов из недружественных стран). На утро пятницы доллар продолжает рост. Мы считаем, что в ходе сегодняшних торгов пара доллар-рубль потенциально может протестировать отметку 88 руб., однако отметим, что американская валюта выглядит ощутимо перекупленной на рынке, ввиду чего стоит ожидать скорой коррекции", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

Ритейлер "Магнит" сообщил, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8% в среду вечером (28 июня) уже после закрытия торгов в валютной секции Московской биржи. Таким образом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций.

Ранее компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей/акция. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.