Акции "Магнита" выросли на 6,2% к закрытию дневной сессии Мосбиржи на корпоративных новостях

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Акции "Магнита" в начале торгов четверга выросли на 6,2% к закрытию основной дневной сессии Московской биржи (до 5216 рублей за штуку) на новостях об увеличении лимита выкупа акций у инвесторов-нерезидентов почти в три раза.

Ритейлер "Магнит" увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%, говорится в сообщении компании. Таким образом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций.

Ранее компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. 2215 рублей/акция.

При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.

"Решение об увеличении размера тендерного предложения было принято в связи с интересом со стороны акционеров, значительно превышающим первоначальные ожидания компании, а также в связи с большим количеством поступающих в компанию обращений от акционеров на увеличение объема тендерного предложения в целях наиболее полной реализации их пакетов", - объяснили в компании принятое решение.

Сроки проведения оферты также сохраняются. Акционеры смогут подать заявки на выкуп акций до 12:00 19 июля по московскому времени, объявление результатов оферты запланировано до 26 июля. Расчеты с акционерами планируется провести до 9 августа.

"Магнит" ожидает, что по завершении предложения он сохранит статус публичной компании с листингом акций на Московской бирже.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова - ей принадлежит 29,2%. Free float составляет 66,8%.