ЦБ РФ не увидел рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Текущее ослабление рубля определяется в первую очередь состоянием платежного баланса, рисков для финансовой стабильности Банк России в такой динамике не видит, но учтет ее, принимая решения по денежно-кредитной политике на очередном заседании 21 июля, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платежного баланса. В первую очередь - тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта. Обращаем внимание, в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз, и мировые цены, даже не оглядываясь на те дисконты, которые применяются по отношению к мировым ценам на товары российского экспорта. И курс отражает это ухудшение во внешних условиях", - сказал Заботкин на пресс-конференции в Новосибирске в пятницу.

"Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке в части уточнении влияния обменного курса на динамику инфляции в этом году", - заявил Заботкин, курирующий ДКП.

Снижение курса рубля по отношению к доллару США за последний месяц составило почти 10%, свидетельствуют данные валютных торгов Московской биржи. Так, за период с конца мая доллар США вырос более чем на 8,6 рубля - с уровня 80,06 руб./$1 (официальный курс ЦБ РФ на 30 мая) до 88,67 руб./$1, которые были достигнуты американской валютой в ходе торгов 30 июня.