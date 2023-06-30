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Инфляция во Франции в июне замедлилась до 5,3%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне увеличились на 5,3% в годовом выражении, согласно предварительным данным Национального статистического управления Insee.

Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 6% в мае. Аналитики ожидали замедления до 5,4%, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены в июне относительно предыдущего месяца повысились на 0,2%, что совпало с прогнозом. В мае показатель снизился на 0,1%.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в этом месяце увеличились на 4,5% в годовом выражении (минимум с марта 2022 года) и на 0,2% в помесячном. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 4,6% и 0,2% соответственно. В мае цены повысились на 5,1% за год и опустились на 0,1% за месяц.

Энергоносители в июне подешевели на 3% в годовом выражении (в мае они подорожали на 2%), стоимость продуктов питания подскочила на 13,6% (на 14,3%). Цены на услуги в стране выросли на 2,9% (в мае - на 3%).

Окончательные данные о майской инфляции будут обнародованы 13 июля.

Тем временем потребительские расходы во Франции в мае увеличились на 0,5% относительно предыдущего месяца.

Результат совпал со средним прогнозом респондентов Trading Economics. При этом опрошенные агентством Bloomberg эксперты предполагали повышение на 0,7%.

Согласно пересмотренным данным, в апреле потребительские расходы сократились на 0,8%, в то время как ранее сообщалось о падении на 1%.

Затраты французов на продукты питания в прошлом месяце повысились на 0,3%, на электроэнергию - на 2,2%.

Insee Франция
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