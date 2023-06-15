Инфляция во Франции в мае замедлилась до минимальных за год 6%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в мае увеличились на 6% в годовом выражении, минимальными темпами с мая прошлого года, говорится в окончательном отчете Национального статистического управления Insee.

Темпы роста замедлились по сравнению с 6,9% в апреле.

Окончательная оценка совпала с предварительными данными и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены в мае опустились на 0,1% относительно апреля - первое снижение за пять месяцев. Динамика инфляции в помесячном выражении также совпала с предварительными данными и ожиданиями экспертов. В апреле цены выросли на 0,7% к марту.

Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в мае увеличились на 5,1% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2023 года. По сравнению с предыдущим месяцем цены снизились на 0,1%. В апреле первый показатель вырос на 5,9%, второй - на 0,6%.

Рост цен на энергоносители во Франции в прошлом месяце замедлился до 2% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в апреле, на продукты питания - до 14,3% с 15%, на промышленные товары - до 4,1% с 4,6%. Темпы инфляции в сфере услуг сократились до 3% с 3,2% месяцем ранее.

Предварительные данные по инфляции во Франции за июнь будут опубликованы 30 июня.