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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Инфляция во Франции замедлилась в марте до минимума за полгода

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте выросли на 6,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Темпы роста замедлились по сравнению с 7,3% в феврале и оказались минимальными с сентября прошлого года.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали чуть более выраженного замедления инфляции, до 6,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,9%.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в марте выросли на 5,6% в годовом выражении и на 0,8% в помесячном. В феврале они увеличились на 6,3% и 1% соответственно.

Стоимость продуктов питания во Франции в марте выросла на 15,8% в годовом выражении после подъема на 14,8% месяцем ранее, тогда как рост цен на энергоносители резко замедлился, до 4,9% с 14,1%. Цены на промышленные товары повысились на 4,8% против роста на 4,7% в феврале, а услуги подорожали в прошлом месяце на 2,9% (3%).

Окончательные данные о мартовской инфляции во Франции будут опубликованы 14 апреля.

Франция
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