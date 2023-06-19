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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

"Татнефть" 30 июня проведет повторное годовое собрание акционеров

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания.

На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции.

Как сообщалось, в случае отсутствия кворума повторное ГОСА пройдет 30 июня.

Ранее совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам 2022 года 67,28 рубля на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за 9 месяцев – 39,57 рублей на акцию. Таким образом, выплаты по итогам четвертого квартала могут составить 27,71 рублей на акцию.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ – в зависимости от того, какая из них больше. Ранее сообщалось, что в 2022 году "Татнефть" получила 284,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО и 241,9 млрд рублей – по РСБУ.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. 200 рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 690 тыс. 700 обыкновенных и 147 млн 508 тыс. 500 привилегированных акций номиналом один рубль. Правительство Республики Татарстан контролирует около 36% голосующих акций компании.

Татнефть
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