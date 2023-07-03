Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне снизился до 52,6 пункта

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне 2023 года составил 52,6 пункта, опустившись с майских 53,5 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на скромное улучшение операционных условий в секторе.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

По данным обзора, в июне расширение производства продолжилось, объем выпуска рос одиннадцатый месяц подряд на фоне притока новых заказов и новых клиентов. Хотя темпы роста производства замедлились с мая, в целом они были устойчивыми и соответствовали среднему по серии.

Увеличение числа новых заказов поддерживалось внутренним спросом наряду с возобновившимся ростом продаж на внешние рынки. Импортозамещение, диверсификация экспортных рынков и инвестиции в поиск клиентов способствовали июньскому расширению новых заказов (замедлившемуся с мая, но ставшему одним из самых быстрых за чуть более четыре года).

Производственные затраты продолжали расти заметными темпами в июне. Компании фиксировали самые высокие операционные расходы с апреля 2022 года. Возросшее бремя издержек часто связывалось с неблагоприятной динамикой обменного курса валюты, нехваткой материалов и ростом цен поставщиков.

Отпускные цены росли в прошлом месяце, так как компании старались переносить издержки на клиентов. Темпы инфляции отпускных цен стали самыми быстрыми за чуть более год.

Закупочная активность в секторе росла самыми быстрыми темпами с февраля 2008 года.

Занятость в отрасли увеличивалась восьмой месяц подряд на фоне притока новых заказов. Темпы создания рабочих мест замедлились с майского максимума до самых мягких с прошлого ноября, но тем не менее были солидными.

Объемы незавершенных заказов продолжали снижаться в конце второго квартала.

Компании по итогам опроса июня отмечали высокую степень оптимизма относительно перспектив производства в следующие 12 месяцев. Позитивные настроения были подкреплены запланированными инвестициями в новые линейки продуктов, надеждами на рост клиентского спроса и выход на новые экспортные рынки.