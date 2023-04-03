В России индекс PMI обрабатывающих отраслей в марте снизился до 53,2 пункта

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России в марте 2023 года индекс PMI обрабатывающих отраслей составил 53,2 пункта, чуть опустившись с февральских 53,6 пункта, говорится в исследовании S&P Global.

Последние данные сигнализировали об уверенном улучшении операционных условий в секторе. Несмотря на замедление с февральских значений, мартовский показатель стал одним из самых сильных с января 2017 года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в обзоре, объемы производства росли в конце первого квартала самыми быстрыми за три месяца темпами. Увеличению выпуска способствовали рост новых заказов (хотя и более медленными темпами, чем в феврале), а также сильный потребительский спрос. Рост числа новых заказов стало вторым по скорости с апреля 2019 года: ослабление конкуренции, рекомендации клиентов и замена импортных материалов внесли свой вклад, как отмечали компании. Спрос рос в основном со стороны внутреннего рынка, новые экспортные заказы продолжали падать в марте.

По данным отчета, бремя затрат в обрабатывающих отраслях в прошлом месяце резко увеличилось, цены росли самыми быстрыми темпами с мая 2022 года. Цены поставщиков и неблагоприятные движения обменного курса ускоряли расходы.

Компании старались переносить часть затрат на своих клиентов за счет повышения отпускных цен. Хотя темпы инфляции отпускных цен в целом были умеренными, они ускорились до почти 12-месячного максимума.

Тем временем активность компаний по найму сотрудников повышалась в марте. Занятость росла пятый месяц подряд, темпы роста превысили февральские. Темпы создания рабочих мест стали одними из самых быстрых с ноября 2018 года, компании старались учесть растущие производственные требования.

Объемы незавершенных заказов падали третий месяц подряд, хотя скорость падения была незначительной. Увеличившиеся новые заказы оказывали давление на мощности. Закупочная активность в секторе росла.

Оптимизм компаний в отношении перспектив производства на ближайший год укрепился. Возможности для замены импортных материалов, инвестиции в разработку продуктов и надежды на дальнейший рост новых заказов подкрепляли уверенность производителей.