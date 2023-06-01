Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 53,5 пункта

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В России в мае 2023 года индекс PMI обрабатывающих отраслей составил 53,5 пунктов, поднявшись с апрельских 52,6 пункта, показало исследование S&P Global.

Последние данные указали на значительное улучшение операционных условий в секторе.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Расширение производства в российских обрабатывающих отраслях в мае наблюдалось десятый месяц подряд: компании связывали это с улучшением условий спроса и притоком новых заказов. Темпы роста новых заказов ускорялись с апреля и были одними из самых быстрых более чем за четыре года. Между тем новые экспортные заказы вновь начали сокращаться после небольшого роста в апреле (сказывались сложные условия спроса на ключевых экспортных рынках). Темпы этого сокращения, однако, оказались медленнее, чем ранее в 2023 году.

Как говорится в отчете, инфляция издержек продолжила свое ускорение в мае на фоне роста цен поставщиков и неблагоприятной динамики обменного курса валюты. Бремя издержек росло самыми быстрыми темпами почти за год.

При этом компании старались устанавливать цены на свою продукцию на конкурентной основе, стремясь увеличить продажи. Рост отпускных цен был в целом значителен, но медленнее апрельского. Там, где цены повышались, это связывалось с переносом издержек на клиентов.

Сильный клиентский спрос и увеличение числа новых заказов стимулировали заметный рост занятости. Скорость создания рабочих мест стала самой высокой с ноября 2000 года на фоне повышения производственных требований. Увеличение численности сотрудников в мае способствовало снижению объемов невыполненных работ. Покупательная активность в отрасли росла более высокими темпами в мае с учетом возросшего притока новых заказов.

Компании были оптимистичны в своих ожиданиях относительно перспектив производства на ближайшие 12 месяцев, хотя степень уверенности и снизилась. Планируемые инвестиции в новые продукты и надежды на дальнейший рост спроса поддерживали позитивные настроения.