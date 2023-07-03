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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Крупнейшие банки США намерены повысить дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки США намерены увеличить выплаты акционерам после успешного прохождения стресс-тестов Федеральной резервной системы.

JPMorgan Chase & Co. планирует повысить квартальные дивиденды до $1,05 с $1 на акцию, Morgan Stanley - до 85 с 76 центов на бумагу, Wells Fargo & Co. - до 35 с 30 центов, Goldman Sachs Group - до $2,75 с $2,50 на акцию.

Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 23 ведущих банков США может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором, в том числе, безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 38%.

Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта - до 10,1%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва, и многие банки смогли использовать высвободившиеся средства для дивидендных выплат.

В отличие от коллег, для Citigroup Inc. минимальные требования к капиталу повышены по результатам стресс-тестов до 12,3% с 12%. Тем не менее, совет директоров банка одобрил повышение дивидендов до 53 с 51 цента на акцию.

Кроме того, Morgan Stanley анонсировал запуск новой программы выкупа акций на сумму до $20 млрд. Руководство JPMorgan и Wells Fargo также сообщило, что у банков есть финансовые возможности для выкупа акций.

"Стресс-тесты Федрезерва в этом году показали устойчивость банков даже в случае серьезных потрясений, и они остаются столпами финансовой системы и экономики в целом", - сказал глава JPMorgan Джейми Даймон.

JPMorgan Chase Goldman Sachs ФРС США
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