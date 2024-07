Ведущие банки США увеличат дивиденды после успешных стресс-тестов ФРС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие банки США намерены увеличить выплаты акционерам после успешного прохождения стресс-тестов Федеральной резервной системы.

Банки планируют вернуть избыточный капитал акционерам после того, как Федрезерв пришел к выводу, что они могут выдержать серьезный спад в экономике.

JPMorgan Chase & Co. планирует повысить квартальные дивиденды до $1,25 с $1,15 на акцию (на 8,7%), Morgan Stanley - до 92,5 цента с 85 центов (на 8,8%), Goldman Sachs Group - до $3 с $2,75 (на 9,1%), Citigroup - до 56 центов с 53 центов (на 5,7%), Bank of America Corp. - до 26 центов с 24 центов (на 8,3%), Wells Fargo & Co. - до 40 центов с 35 центов (на 14,3%).

Кроме того, крупнейший американский банк JPMorgan утвердил новую программу выкупа своих акций объемом до $30 млрд. Morgan Stanley подтвердил программу buyback, не имеющую срока окончания, на сумму до $20 млрд.

Citi заявил, что "продолжит оценивать условия для выкупа своих акций от квартала к кварталу".

Согласно результатам ежегодных стресс-тестов ФРС, совокупный убыток 31 ведущего банка страны может составить $685 млрд в рамках сценария, при котором безработица в стране увеличивается до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 36%. Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,8 процентного пункта - до 9,9%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва.