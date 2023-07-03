Суд рассмотрит апелляцию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" 29 августа

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рассмотрение апелляционной жалобы "Роснефти" на решение об отказе в удовлетворении иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей перенесено с 27 июня на 29 августа, следует из картотеки суда.

При этом было принято решение о замене судьи Андрея Трубицына на судью Дениса Пирожкова.

Назначенное также на 27 июня рассмотрение в первой инстанции иска "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей перенесено на 28 августа.

Как сообщалось, "Транснефть" 23 мая 2022 года получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с инцидентом на магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году - загрязнением нефти хлорорганическими соединениями. При этом трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия происшествия со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера РФ, председателя совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

"Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей в начале августа 2022 года о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. До сих пор судебное разбирательство несколько раз переносилось, к иску приобщались дополнительные документы и т.д.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков. Соответствующее ходатайство по иску "Роснефти" подал ее представитель, обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб РФ.

Инцидент с "грязной" нефтью

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна была организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.