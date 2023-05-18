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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Рассмотрение апелляции "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" отложено на 27 июня

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный суд отложил на 27 июня рассмотрение апелляционной жалобы "Роснефти" на решение об отказе в удовлетворении иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей, следует из картотеки суда.

"Транснефть" 23 мая 2022 года получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с инцидентом на магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году, - загрязнении нефти хлорорганическими соединениями.

Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия происшествия со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы. "Транснефть" настаивала, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера, председателя своего совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

В начале августа 2022 года "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. Этот иск был отложен на 25 апреля, новой информации по нему пока нет.

В декабре Арбитражный суд Москвы отказал "Роснефти" в ее иске. Компания подала апелляцию.

Суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков по просьбе "Роснефти", которая заявила о необходимости обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна была организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.

Дружба Транснефть Роснефть Мозырский нефтеперерабатывающий завод
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