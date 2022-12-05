Суд отказал "Роснефти" в иске к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал "Роснефти" в удовлетворении иска к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей, следует из картотеки суда. "В иске отказать полностью", - говорится в решении.

"Транснефть" 23 мая получила иск "Роснефти" о возмещении убытков на 3,4 млрд рублей, связанных с загрязнением хлорорганикой нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" уверена, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера, председателя совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

В начале августа "Транснефть" подала иск к "Роснефти" на 2 млрд рублей о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам хранения. Рассмотрение этого иска отложено на 9 декабря.

На предварительном заседании по первому делу суд закрыл для слушателей рассмотрение обоих исков. Об этом попросил представитель "Роснефти", обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб государству.

По его словам, сам факт инцидента, рассматриваемого в заседании, не вызывает сомнений, однако такая информация, как объемы транспортировки нефти, в каких направлениях они осуществляются, по каким ценам, с использованием каких формул цены, их маржинальность, в каких контрактах и с какими покупателями - могут навлечь новые санкции в отношении компании со стороны иностранных государств. Представитель "Транснефти" поддержал это ходатайство, подчеркнув, что истец и ответчик включены в перечень стратегических предприятий, а информация, используемая в деле, может быть положена в основу нового пакета санкций.

Суд "из-за особой сложности" решил рассмотреть иск "Роснефти" в коллегиальном составе. Судья мотивировала заявление "большим объемом представленных доказательств, необходимостью более точного их исследования и оценки в связи с противоречивостью", а также тем, что "заявленная ко взысканию сумма убытков вытекает из правоотношений, возникших между контрагентами истца - иностранными юридическими лицами", отмечается в определении.

18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником попадания впоследствии был назван пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна была организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб. По данным на сентябрь 2021 года, компания использовала половину зарезервированных средств.