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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Цена нефти Brent поднялась выше $76 за баррель

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в понедельник на ожиданиях снижения добычи в Саудовской Аравии и уменьшения поставок топлива из России.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:46 по московскому времени подорожали на $0,65 (0,86%) - до $76,06 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,67 (0,95%) - до $71,31 за баррель.

За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти, принятое на июль в объеме 1 млн баррелей в сутки, еще и на август, написало государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с.

"Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и сбалансированности нефтяных рынков", - подчеркнул источник.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он не уточнил, от показателя какого месяца планируется снижение, а также до какого уровня. В аппарате вице-премьера пояснили, Россия дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с с августа.

Brent WTI
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