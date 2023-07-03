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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн б/с на август

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти, принятое на июль в объеме 1 млн баррелей в сутки, еще и на август, сообщило государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в Министерстве энергетики.

Таким образом, в августе добыча нефти Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с.

"Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и сбалансированности нефтяных рынков", - подчеркнул источник вгкнтчтыв.

"Я бы назвал "саудовской конфеткой" (lollipop) снижение на 1 млн б/с с 1 июля (на месяц), и это также может быть продлено", - говорил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в начале июня по итогам министерской встречи ОПЕК+, где было принято решение о снижении квот на добычу в 2024 году, а также продлении добровольных ограничений ряда стран ОПЕК+, включая Россию, на весь 2024 год.

В мае Саудовская Аравия добывала 9,977 млн б/с, что соответствует заявленному уровню с учетом принятых на себя обязательств как в рамках ОПЕК+, так и добровольных ограничений, принятых несколькими государствами ОПЕК+ с мая 2023 года.

Абдулазиз бен Сальман Саудовская Аравия ОПЕК Минэнерго
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