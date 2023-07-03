Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Гендиректор и технический директор соцсети "ВКонтакте" покинут VK

Соцсетью будет управлять коллегиальный орган

Гендиректор и технический директор соцсети "ВКонтакте" покинут VK
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор соцсети "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке холдинга VK, технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь решили покинуть компанию, говорится в сообщении VK.

Управление соцсетью с 3 июля будет осуществлять коллегиальный орган - управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента "ВКонтакте". Управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети.

Отмечается, что Краснова и Тоболь приняли решение "заняться собственным проектом".

"Обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений "ВКонтакте". Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей", - заявил через пресс-службу гендиректор VK Владимир Кириенко.

ВКонтакте VK Владимир Кириенко Марина Краснова Александр Тоболь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"ФосАгро" выплатит промежуточные дивиденды в 264 руб. на акцию

Структура Вадима Швецова вышла из электрокаршерингового СП с "РусГидро"

Структура Вадима Швецова вышла из электрокаршерингового СП с "РусГидро"

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

В Счетной палате призвали оценить эффективность способов расселения аварийного жилья

UBS хочет покрыть потери в результате поглощения Credit Suisse, не прибегая к госпомощи

ФНБ в июне сократился на 63 млрд руб. - до 12,29 трлн руб.

ФНБ в июне сократился на 63 млрд руб. - до 12,29 трлн руб.

Минтруд представил проект об увеличении МРОТ на 18,5% с января 2024 года

Минтруд представил проект об увеличении МРОТ на 18,5% с января 2024 года

РФ в августе дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с за счет снижения экспорта

РФ в августе дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с за счет снижения экспорта

Apple значительно сократила целевые объемы выпуска шлема Vision Pro

Apple значительно сократила целевые объемы выпуска шлема Vision Pro
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });