Гендиректор и технический директор соцсети "ВКонтакте" покинут VK

Соцсетью будет управлять коллегиальный орган

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор соцсети "ВКонтакте" Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке холдинга VK, технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь решили покинуть компанию, говорится в сообщении VK.

Управление соцсетью с 3 июля будет осуществлять коллегиальный орган - управляющая команда, в состав которой войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента "ВКонтакте". Управляющая команда будет отвечать за операционные процессы, принятие стратегических решений и развитие новых направлений социальной сети.

Отмечается, что Краснова и Тоболь приняли решение "заняться собственным проектом".

"Обновленный формат управления социальной сетью отражает то, как принимается большинство ключевых решений "ВКонтакте". Этот подход доказал свою эффективность и позволит социальной сети продолжить наращивать аудиторию, создавать и улучшать сервисы для пользователей", - заявил через пресс-службу гендиректор VK Владимир Кириенко.