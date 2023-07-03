Что произошло за день: понедельник, 3 июля

Заявление Шойгу о попытке мятежа, предотвращение покушения на главу Крыма, обвинения в отношении проректора РАНХиГС Назарова

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Шойгу заявил, что попытка мятежа не повлияла на действия военных на Украине. По словам главы Минобороны РФ, "попытка дестабилизировать обстановку в России" 23-25 июня провалилась "прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу". На селекторном совещании ведомства он также заявил, что наступательный потенциал украинских сил снижается.

- ФСБ сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Задержан россиянин 1988 года рождения, "который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности", заявили в спецслужбе.

- Проректора РАНХиГС Максима Назарова обвинили по делу о фиктивном трудоустройстве. В отношении Назарова суд 29 июня избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, об этом стало известно в понедельник. В РАНХиГС "Интерфаксу" сообщили, что следственные действия ведутся по эпизоду 2018 года, вуз проходит по делу как потерпевшая сторона.

- СКР объявил в розыск главу алкогольного холдинга Global Spirits - украинского предпринимателя Евгения Черняка. Против него возбуждено уголовное дело, ему заочно предъявлено обвинение в финансировании вооруженных формирований Украины на сумму более 0,5 млрд рублей.

- РФ в августе дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с за счет снижения экспорта.

- Гендиректор и технический директор соцсети "ВКонтакте" покинут VK. Управление соцсетью с 3 июля будет осуществлять коллегиальный орган, говорится в сообщении компании. Марина Краснова и Александр Тоболь приняли решение "заняться собственным проектом".

- Объем Фонда национального благосостояния сократился на 63 млрд рублей - до 12,29 трлн руб.

- Минтруд представил проект об увеличении МРОТ на 18,5% с января 2024 года. Таким образом, он составит 19 242 рубля.