Девелопер "Самолет" закладывает дивиденды в 10 млрд рублей в 2023 году

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" закладывает на 2023 год выплату акционерам 10 млрд рублей, рассказала журналистам замгендиректора компании по экономике и финансам Наталья Грознова.

Минимальная выплата по дивполитике – 5 млрд рублей, напомнила она. К тому же такую сумму "Самолет" планировал выплатить в декабре текущего года по итогам 9 месяцев, но перенес выплату на 2023 год.

В 2022 году "Самолет" выплатил 2,5 млрд рублей, или 41 рубль на акцию по итогам I полугодия и столько же в качестве дивидендов по итогам I квартала.