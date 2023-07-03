Mondi закрыла сделку по продаже упаковочного бизнеса в РФ группе "Готэк"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Австрийская группа Mondi закрыла сделку по продаже трех заводов по производству гофрокартона и упаковки в РФ российской группе "Готэк", сообщила пресс-служба иностранной компании.

"Mondi получила чистую выручку в размере 30,4 млн евро от этой продажи на свой счет в австрийском банке", - говорится в сообщении.

О сделке по продаже упаковочного бизнеса группе "Готэк" за 1,6 млрд рублей (около 24 млн евро) Mondi заявила в конце 2022 года, отметив необходимость получения разрешения со стороны российских регуляторов. На текущий момент все необходимые разрешения получены, говорится в пресс-релизе австрийской группы.

Упаковочный бизнес Mondi в России включает ООО "Монди Переславль" (Ярославская область, производство пищевой и непищевой гибкой упаковки), ООО "Монди Арамиль" (Свердловская область, единственный в РФ завод с полным циклом производства гибкой полимерной пищевой, непищевой и промышленной упаковки) и ООО "Монди Лебедянь" (Липецкая область, производство упаковки из гофрокартона).

При анонсировании сделки с "Готэк" Mondi сообщала о списании убытка от выбытия активов на уровне 70-80 млн евро.

Сделка с "Готэк" не затрагивает самый крупный актив австрийской группы в России - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК". На этот актив претендовала структура владельца "Фармстандарта" Виктора Харитонина - Augment Investments Limited, однако она не смогла согласовать сделку в правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В начале июня Mondi заявила об окончательном выходе из сделки. На этапе объявления о сделке "Монди Сыктывкарский ЛПК" был оценен в 95 млрд рублей.

ГК "Готэк" по оценкам самой компании входит в тройку крупнейших производителей упаковки в РФ. Компания специализируется на выпуске упаковки из гофрокартона, картона из формованной бумажной массы, а также гибких упаковочных материалов. В группу компаний входят производственные площадки на территории Курской, Тульской и Ленинградской областей, всего пять производственных площадок: расположенные в Железногорске АО "Готэк", АО "Готэк-Полипак" и АО "Готэк-Принт", а также АО "Готэк-Центр" (Новомосковск), АО "Готэк Северо-Запад" (Всеволожский район Ленобласти).

Владельцем 100% ГП "Готэк" является международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Салгон Инвестментс Лимитед", зарегистрированная в августе 2022 года в специальном административном районе (САР) в Калининградской области. Ее владельцами, по информации ЕГРЮЛ на июнь 2023 года, выступают МКООО "Витхолл интернешенл лтд" (подконтрольна члену совета директоров и совладельцу "Готэка" (по состоянию на 2021 год) Владимиру Чуйкову и его родственникам).