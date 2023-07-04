Цена Brent превысила $75 за баррель после снижения накануне

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нефть умеренно дорожает утром во вторник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по московскому времени составляет $75,02 за баррель, что на $0,37 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,76 (1%), до $74,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,36 (0,52%), до $70,15 за баррель. Накануне эти контракты понизились в цене на $0,85 (1,2%), до $69,79 за баррель.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Изначально нефть отреагировала на эти новости умеренным позитивом, однако этого оказалось недостаточно для существенного ралли, отметили аналитики Sevens Report Research.

Негативным фактором для рынка стала новость о том, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с 46,9 пункта месяцем ранее. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economic, ожидали роста до 47 пунктов.

Тем временем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности еврозоны упал в этом месяце до 43,4 пункта по сравнению с 44,8 пункта в мае, согласно окончательным данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global. Ранее сообщалось о снижении до 43,6 пункта. Итоговый результат указывает на самое резкое ухудшение состояния сектора с мая 2020 года, пишет Trading Economics.