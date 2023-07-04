В мае ФРГ сократила импорт из России к апрелю на 17,3% и на 92,6% год к году

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В мае 2023 года Германия сократила экспорт в Россию на 7,4% по сравнению с апрелем - до 700 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт из России в мае уменьшился на 17,3%, до 300 млн евро.

Майский экспорт в Россию был на 34,4% ниже показателя годом ранее, импорт - на 92,6%.

В январе-мае объем германского экспорта в Россию сократился на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорта - на 88,4%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в мае сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца - до 130,5 млрд евро. Объем импорта вырос на 1,7%, до 116,1 млрд евро.

Аналитики прогнозировали рост экспорта на 0,3% и повышение импорта на 3,1%.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в мае упал на 1,5% относительно апреля, а поставки в государства, не входящие в ЕС, увеличился на 1,5%. Экспорт в Китай увеличился на 1,6%, в Великобританию - на 5,6%, тогда как поставки в США сократились на 3,6%.

Импорт из стран ЕС в мае увеличился на 3,5%, из третьих стран - снизился на 0,3%. Импорт из Китая повысился на 2,7%, из Великобритании - на 15,3%, а импорт из США снизился на 5,7%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в мае составил 14,4 млрд евро (16,5 млрд евро в апреле). Это минимальный показатель с прошлого декабря.