Германия сократила экспорт в Россию в апреле на 17,8%, импорт из РФ – на 7,6%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в апреле 2023 года на 17,8% по сравнению с мартом - до 700 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 7,6%, до 300 млн евро.

Апрельский экспорт в Россию был на 4,6% ниже показателя годом ранее, импорт - на 91,5%.

В январе-апреле объем германского экспорта в РФ сократился на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорта - на 87,5%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в апреле увеличился на 1,2% относительно предыдущего месяца - до 130,4 млрд евро. Объем импорта уменьшился на 1,7%, до минимальных с января 2022 года 112 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в апреле вырос на 4,5% относительно марта - до 71,4 млрд евро, в страны еврозоны - на 4,4%, до 49,9 млрд евро. Поставки в государства, не входящие в ЕС, сократились на 2,4%, до 59 млрд евро. Экспорт в США увеличился на 4,7%, в Китай - на 10,1%, в Великобританию - снизился на 5,2%.

Импорт из стран ЕС в позапрошлом месяце уменьшился на 0,4% - до 59,1 млрд евро, из государств еврозоны - на 1,7%, до 38,9 млрд евро, из третьих стран - на 3%, до 52,9 млрд евро. Импорт из Китая увеличился на 7,2%, из США - на 2,9%, из Британии - снизился на 6,4%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в апреле составил 18,4 млрд евро (14,9 млрд евро в марте).