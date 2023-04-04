Германия в феврале сократила импорт из РФ на 67,2% к январю

Экспорт в Россию из ФРГ упал на 14,3%

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в феврале 2023 года на 14,3% по сравнению с январем - до 900 млн евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Объем импорта из РФ в позапрошлом месяце упал на 67,2% по сравнению с январем, до 300 млн евро.

Объем германского экспорта в РФ за январь-февраль был на 59,9% ниже, чем годом ранее, импорта - на 82,8%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в феврале вырос на 4% по сравнению с предыдущим месяцем - до рекордных 136,7 млрд евро. Объем импорта увеличился на 4,6%, до 120,7 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза увеличился на 2% относительно января - до 73,9 млрд евро, в страны еврозоны - на 1,6%, до 52,2 млрд евро. Поставки в государства, не входящие в ЕС, выросли на 6,6%, до 62,8 млрд евро. Экспорт в США повысился на 9,4%, в Китай - на 10,2%, в Великобританию - на 2,5%.

Импорт из стран ЕС в позапрошлом месяце увеличился на 5,1% - до 62,8 млрд евро, из еврозоны - на 3,3%, до 41,7 млрд евро, из третьих стран - на 4%, до 57,9 млрд евро. Импорт из Китая вырос на 6,7%, из США - снизился на 8,7%, из Британии - на 4%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в феврале составил 16 млрд евро, как и месяцем ранее.